В Москве нашли тигренка, которого возили в переноске по городу. Видео

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В Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу, сообщила пресс-служба прокуратуры по городу в телеграм-канале.

«Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы контролирует установление обстоятельств приобретения, содержания и перевозки детеныша хищного млекопитающего», — говорится в сообщении.

Тигренка передали в центр реабилитации диких животных. Пресс-служба уточнила, что это самец, ему чуть больше месяца.

По данным ведомства, первый раз мужчину с тигренком заметили местные жители в продуктовом магазине и обратились в Межрайонную природоохранную прокуратуру Москвы.

Когда он в очередной раз перевозил животное, его остановили сотрудники правоохранительных органов. Документов, которые подтверждают законность владения тигренком, у мужчины не оказалось.

Тигр занесен в перечень видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), отметила пресс-служба.

В июле 2023 года Федеральная таможенная служба пресекла попытку перевезти в Казахстан четырех трехмесячных тигрят и львят. Мужчина купил зверят в Чечне. Он планировал продать их в частный зоопарк в Казахстане.

Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто. Документов, которые разрешают перевозку, у мужчины не было.