 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угля

ФАС завела дело против ОТЭКО, несмотря на снижение тарифов на перевалку угля
Фото: «ОТЭКО»
Фото: «ОТЭКО»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании ОТЭКО из-за высоких тарифов на перевалку угля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По мнению службы, тарифы ОТЭКО «экономически не обоснованы», поэтому они «ущемляют интересы потребителей». «ФАС России возбудила в отношении ООО «ОТЭКО-Портсервис» антимонопольное дело», — говорится в публикации.

ОТЭКО начал восстанавливать перевалку угля в Тамани после снижения ставок
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В феврале 2024 года грузовладельцы объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани. Собеседники РБК на угольном рынке сообщили, что в январе тариф ОТЭКО достигал $38 за тонну. В то же время Туапсинский морской торговый порт предлагал перегружать уголь за $15 за тонну, Таганрогский морской торговый порт — $11 за тонну.

В середине апреля ОТЭКО предложила переваливать уголь по цене $18 за тонну, поставки возобновились. Несмотря на снижение цен, в июне ФАС все равно сочла расценки необоснованно высокими.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Тамань уголь ФАС антимонопольное законодательство
Материалы по теме
Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж
Бизнес
Погрузка РЖД снизилась из-за низких поставок угля и нефтепродуктов
Бизнес
Порт в Тамани сообщил о возобновлении поставок угля после приостановки
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской областиПолитика, 11:22
Встают рано, работают по 12 часов: каких топ-менеджеров ищут компанииPro, 11:22
Гладков сообщил о результатах инспекции приграничных селПолитика, 11:21
Путин заявил о готовности развивать систему равной неделимой безопасностиПолитика, 11:18
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской областиПолитика, 11:00
Почему развитие внутреннего туризма невозможно без малого бизнесаНациональные проекты, 10:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд взыскал ₽600 тыс. за удаление ребенку коренных зубов вместо молочныхОбщество, 10:56
Такие немодные: вещи, которые могут испортить вид квартиры в 2024 годуНедвижимость, 10:45
Вице-президент Ирана подал в отставку спустя десять дней работыПолитика, 10:43
«Градусник обвала»: о чем могут говорить колебания фьючерсов на медьPro, 10:42
ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угляЭкономика, 10:29
Цена нефти Brent поднялась выше $80 за баррельИнвестиции, 10:26
Вице-премьер Сербии предупредил о грозящей Вучичу опасностиПолитика, 10:24