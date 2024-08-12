ФАС завела дело против ОТЭКО из-за тарифов на перевалку угля
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании ОТЭКО из-за высоких тарифов на перевалку угля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
По мнению службы, тарифы ОТЭКО «экономически не обоснованы», поэтому они «ущемляют интересы потребителей». «ФАС России возбудила в отношении ООО «ОТЭКО-Портсервис» антимонопольное дело», — говорится в публикации.
В феврале 2024 года грузовладельцы объявили бойкот ОТЭКО и сняли заявки на поставки угля в адрес Тамани. Собеседники РБК на угольном рынке сообщили, что в январе тариф ОТЭКО достигал $38 за тонну. В то же время Туапсинский морской торговый порт предлагал перегружать уголь за $15 за тонну, Таганрогский морской торговый порт — $11 за тонну.
В середине апреля ОТЭКО предложила переваливать уголь по цене $18 за тонну, поставки возобновились. Несмотря на снижение цен, в июне ФАС все равно сочла расценки необоснованно высокими.
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