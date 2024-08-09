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На МКАД джип вылетел на встречку и протаранил несколько машин

На МКАД джип вылетел на встречку и протаранил несколько машин
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Несколько легковых машин и грузовик столкнулись в пятницу утром на внутренней стороне 53-го км МКАД, сообщил департамент транспорта столицы.

На опубликованных кадрах видно, как джип вылетает с полосы встречного движения и сталкивается с тремя иномарками, в том числе такси Kia, и переворачивается. В падении джип задевает еще несколько авто, в попытке уйти от столкновения с ним в сторону выруливает фургон Mercedes Benz, но в результате в него утыкается грузовик и еще одна иномарка.

Инцидент произошел в районе съезда №54А, движение транспорта там сейчас затруднено по четырем полосам из пяти.

Во время аварии один человек погиб и один человек пострадал. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГИБДД Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в департаменте.

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