В Кемерове подросток бросил страйкбольную гранату в прохожих
В Кемерове подросток кинул страйкбольную гранату в посетителей парка отдыха, сообщает пресс-служба управления МВД по области.
В результате атаки три человека пострадали, злоумышленник скрылся.
«Ссадины получили двое несовершеннолетних и 20-летняя горожанка. За медицинской помощью они не обращались», — говорится в сообщении полиции.
Полиция установила личность подозреваемого в нападении, им оказался 17-летний молодой человек. Его задержали в поселке Яшкино и доставили в участок в Кемерове. Материалы дела передадут в управление СК по Кемеровской области.
Следователи организовали доследственную проверку по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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