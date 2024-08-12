В Кемерове подросток бросил страйкбольную гранату в прохожих

В Кемерове подросток кинул страйкбольную гранату в посетителей парка отдыха, сообщает пресс-служба управления МВД по области.

В результате атаки три человека пострадали, злоумышленник скрылся.

«Ссадины получили двое несовершеннолетних и 20-летняя горожанка. За медицинской помощью они не обращались», — говорится в сообщении полиции.

Полиция установила личность подозреваемого в нападении, им оказался 17-летний молодой человек. Его задержали в поселке Яшкино и доставили в участок в Кемерове. Материалы дела передадут в управление СК по Кемеровской области.

Следователи организовали доследственную проверку по ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.