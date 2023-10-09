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В Домодедово у пассажира при досмотре взорвалась страйкбольная граната

В аэропорту Домодедово у пассажира при досмотре взорвалась страйкбольная граната
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В московском аэропорту Домодедово у пассажира в вещах при досмотре нашли страйкбольную гранату. Впоследствии она взорвалась у него в руках, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Предмет, «похожий на ручную гранату», нашел инспектор транспортной безопасности при досмотре личных вещей пассажира на входе в аэропорт. На место вызвали полицейских, и при осмотре выяснилось, что граната не является боевой, сказал РБК собеседник. Он уточнил, что такие устройства используются для игры в страйкбол.

Страйкбол — это командная военно-тактическая игра, в которой участники используют маломощное пневматическое оружие со специальными патронами, которое имитирует настоящее. Цель игры может быть разной в зависимости от сценария (например, игра на выбывание, захват флага противника, удержание точки и др.).

Пока шло разбирательство, эта граната сработала в руках у пассажира, произошел взрыв, рассказали в пресс-службе аэропорта. Пассажира, который принес гранату, задержали.

В результате взрыва гранаты никто не пострадал, ситуация на работу аэропорта не повлияла, уточнили в пресс-службе.

Телеграм-канал Mash писал, что гранату нашли в чемодане у 54-летнего пассажира, когда просвечивали багаж на ленте досмотра багажа. По данным канала, мужчину уже задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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