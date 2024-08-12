Литва отправит Украине FPV-дроны в сентябре 2024 года

Литва передаст Украине FPV-дроны собственного производства, сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на Министерство обороны.

Беспилотники могут передать уже во второй половине сентября. Ранее в Минобороны сообщили, что провели испытания БПЛА от пяти литовских производителей, отмечает LRT.

Аппараты, которые направят Киеву, протестировали в боевых условиях. Это было второе испытание дронов, первый тест они не прошли.

На приобретение беспилотников для Украины потратят €5 млн.

Весной премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна закупит для Киева 3 тыс. беспилотников и выделит €15 млн на реабилитацию бойцов Вооруженных сил Украины. По ее словам, Вильнюс будет содействовать развитию инфраструктуры во Львове, Житомире и Днепре.

Москва осуждает помощь Украине — как финансовую, так и военную. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.