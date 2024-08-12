В ЛНР похоронили погибших в зоне военной операции неизвестных солдат
На мемориале в Луганске захоронили останки погибших в ходе боев в ЛНР безымянных солдат, сообщил корреспондент ТАСС.
Церемонию организовала военная комендатура республики. Военные погибли в ходе боевых действий в 2022 году.
Военнослужащих отпел клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнетагильской епархии РПЦ, иерей Николай Иванов. В ходе церемонии прощания прозвучал траурный салют.
В середине июля Сибайское концертно-театральное объединение сообщило, что в зоне боевых действий на Украине погиб заслуженный артист Башкирии танцор Раиль Ханов.
В объединении выразили соболезнования жене, родителям, родным и близким погибшего. Прощание с Хановым прошло 19 июля в деревне Курама, в которой он родился.
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