В ЛНР похоронили погибших в зоне военной операции неизвестных солдат

На мемориале в Луганске захоронили останки погибших в ходе боев в ЛНР безымянных солдат, сообщил корреспондент ТАСС.

Церемонию организовала военная комендатура республики. Военные погибли в ходе боевых действий в 2022 году.

Военнослужащих отпел клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Нижнетагильской епархии РПЦ, иерей Николай Иванов. В ходе церемонии прощания прозвучал траурный салют.

В середине июля Сибайское концертно-театральное объединение сообщило, что в зоне боевых действий на Украине погиб заслуженный артист Башкирии танцор Раиль Ханов.

В объединении выразили соболезнования жене, родителям, родным и близким погибшего. Прощание с Хановым прошло 19 июля в деревне Курама, в которой он родился.