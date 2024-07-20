Заслуженный артист Башкирии погиб в зоне военной операции на Украине

Раиль Ханов (Фото: Сибайское концертно-театральное объединение)

Заслуженный артист Башкирии танцор Раиль Ханов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщило Сибайское концертно-театральное объединение (СКТО) на странице во «ВКонтакте».

«Потеряли еще одного танцора... На СВО героически погиб артист балета СКТО, заслуженный артист Республики Башкирия Раиль Ханов», — говорится в сообщении, которое было опубликовано 17 июля.

В объединении выразили соболезнования жене, родителям, родным и близким погибшего. Прощание с Хановым прошло 19 июля в деревне Курама, в которой он родился.

Местный портал UFA1.RU пишет, что Ханов попал на спецоперацию по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее, с 2018 по 2019 год, он проходил срочную службу в ВДВ.

Звание заслуженного артиста республики Ханов получил в 2023 году.

Другой артист СКТО Азат Набиуллин рассказал Daily Storm, что осенью 2022 года были мобилизованы 11 артистов объединения.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц, 28 октября, Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса.