Заслуженный артист Башкирии погиб в зоне военной операции на Украине
Заслуженный артист Башкирии танцор Раиль Ханов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщило Сибайское концертно-театральное объединение (СКТО) на странице во «ВКонтакте».
«Потеряли еще одного танцора... На СВО героически погиб артист балета СКТО, заслуженный артист Республики Башкирия Раиль Ханов», — говорится в сообщении, которое было опубликовано 17 июля.
В объединении выразили соболезнования жене, родителям, родным и близким погибшего. Прощание с Хановым прошло 19 июля в деревне Курама, в которой он родился.
Местный портал UFA1.RU пишет, что Ханов попал на спецоперацию по частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Ранее, с 2018 по 2019 год, он проходил срочную службу в ВДВ.
Звание заслуженного артиста республики Ханов получил в 2023 году.
Другой артист СКТО Азат Набиуллин рассказал Daily Storm, что осенью 2022 года были мобилизованы 11 артистов объединения.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц, 28 октября, Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации