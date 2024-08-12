Город Евпатория остался без света из-за аварии на сетях
В Евпатории аварийно отключился свет, сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго» в телеграм-канале.
«Населенный пункт: Евпатория. Работает аварийная бригада», — говорится в сообщении.
Возобновить подачу электричества планируют в течение трех часов, отметили в «Крымэнерго».
7 августа более 5 тыс. жителей Евпатории остались без электроснабжения из-за технологического нарушения на сетях «Крымэнерго», сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
В результате аварии были обесточены 18 трансформаторных подстанций и 2489 точек поставок. Также электричество временно пропало в домах жителей Ялты, поселков Никита и Даниловка.
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