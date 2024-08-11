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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Один мирный житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

В Шебекино было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.

От атак пострадали также еще два населенных пункта. В селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с беспилотника был поврежден частный дом — там выбило окна, осколками повредило забор и легковой автомобиль.

В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. Были выбиты окна и поврежден фасад.

Гладков предложил жителям Шебекино уехать в Белгород
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Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, вечером 10 августа, в результате обстрелов в Шебекино пострадали пять человек.

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Белгородская область Вячеслав Гладков атака
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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