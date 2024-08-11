В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУ
Один мирный житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.
В Шебекино было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.
От атак пострадали также еще два населенных пункта. В селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с беспилотника был поврежден частный дом — там выбило окна, осколками повредило забор и легковой автомобиль.
В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. Были выбиты окна и поврежден фасад.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.
Так, вечером 10 августа, в результате обстрелов в Шебекино пострадали пять человек.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»