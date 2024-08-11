В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУ

Один мирный житель города Шебекино Белгородской области пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, ранен один мирный житель — у мужчины осколочные ранения ноги и предплечья. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

В Шебекино было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.

От атак пострадали также еще два населенных пункта. В селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с беспилотника был поврежден частный дом — там выбило окна, осколками повредило забор и легковой автомобиль.

В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. Были выбиты окна и поврежден фасад.

Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, вечером 10 августа, в результате обстрелов в Шебекино пострадали пять человек.