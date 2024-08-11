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Военная операция на Украине ,  
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Мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Гладков: мирный житель пострадал при атаке FPV-дрона на белгородский хутор
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атаки FPV-дрона в хуторе Лозовая Рудка в Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Поступила информация, что вчера в Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка в результате атаки FPV-дрона пострадал житель, который отказывался ранее покинуть населенный пункт. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги сегодня попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — написал он.

После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставила мужчину в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают необходимую помощь.

Дрон-камикадзе атаковал также хутор Климовое Борисовского района. Там была повреждена кровля частного дома.

В хуторе Балки Шебекинского городского округа два дрона взорвались на территории частного домовладения. В результате атаки были повреждены окна и разбито стекло в припаркованном возле дома легковом автомобиле.

В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУ
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, 11 августа в результате атаки ВСУ города Шебекино пострадал один мирный житель. Также было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.

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Белгородская область пострадавший дроны Вячеслав Гладков
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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