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Общество ,  
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В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода

В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
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Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге ранним утром 11 августа, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В результате происшествия никто не пострадал, нефтепродукты не разлились, вода в корпус судна не проникла. Однако у обоих теплоходов имеются значительные повреждения корпуса и покрытия.

Медицинский осмотр показал, что капитаны теплоходов были трезвыми.

Фото: Транспортная полиция СЗФО
Фото: Транспортная полиция СЗФО
Фото: Транспортная полиция СЗФО
Фото: Транспортная полиция СЗФО
Фото: Транспортная полиция СЗФО
Фото: Транспортная полиция СЗФО

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Санкт-Петербург теплоходы столкновение
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