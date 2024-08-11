В Санкт-Петербурге столкнулись два теплохода
Два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге ранним утром 11 августа, никто не пострадал, сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
В результате происшествия никто не пострадал, нефтепродукты не разлились, вода в корпус судна не проникла. Однако у обоих теплоходов имеются значительные повреждения корпуса и покрытия.
Медицинский осмотр показал, что капитаны теплоходов были трезвыми.
Накануне в Санкт-Петербурге водитель катера не справился с управлением и врезался в крейсер «Аврора». Мужчина скрылся с места происшествия, но его нашли и доставили в отделение полиции.
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