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В Париже бейсджампера арестовали после прыжка с Эйфелевой башни

Во Франции арестовали бейсджампера после прыжка с Эйфелевой башни
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

В Париже бейсджампер прыгнул с Эйфелевой башни, его арестовала полиция. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает французское издание Actu17, а также AFP со ссылкой на источники в полиции и в компании, которая управляет башней.

Прыжок совершил 24-летний молодой человек, рано утром 17 августа он взобрался на памятник с рюкзаком и прыгнул с третьего (последнего) этажа Эйфелевой башни с высоты почти 280 метров. После прыжка он раскрыл парашют и приземлился на стадионе, расположенном на авеню де Сюффрен, где его арестовала полиция.

Полицию вызвала служба безопасности башни за два часа до инцидента, когда бейсджампер взбирался на памятник. Бригада оперативного вмешательства (специализируется на снятии бейсджамперов) встретила мужчину на третьем этаже, однако он отказался сдаться и в итоге прыгнул. «Он пытался бежать, спрятав свое оборудование, но был быстро задержан», — сообщил близкий к следствию источник Actu17.

Управляющая компания Эйфелевой башни SETE в своем заявлении осудила его действия, назвав их «безответственными, ставящими под угрозу жизни людей», передает Actu17. Из-за инцидента с бейсджампером башня открылась для туристов с опозданием. Компания также обратилась в полицию с жалобой на то, что молодой человек подвергал опасности жизни других людей.

Высота Эйфелевой башни — 330 м. В 2022 году достопримечательность посетили почти 5,9 млн человек, сообщала раннее SETE. Компания указала, что посещаемость популярного туристического объекта почти вернулась к уровню 2019 года.

Теги
Франция Париж бейсджампер арест Эйфелева башня