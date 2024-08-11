Умерла снимавшаяся в «Сватах» артистка Шестакова

Людмила Шестакова (Фото: Севастопольский театр имени А.В. Луначарского)

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет, сообщил 10 августа Севастопольский театр драмы имени Луначарского.



«Огромное горе обрушилось на театр Луначарского», — говорится в сообщении.

Шестакова 45 лет служила в труппе Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского. Она также снялась в ряде сериалов, в том числе «Сватах» и «Женихе».

Всего на ее счету шестнадцать ролей в полнометражных фильмах и сериалах. Среди самых популярных проектов — роль сотрудницы винзавода в четвертом сезоне «Сватов», супруги военного в комедии «Приказано женить».