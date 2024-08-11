 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Ситидрайв» начал проверку после гибели подростка в ДТП в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

В «Ситидрайве» проведут проверку после ДТП с их машиной, в результате которого один подросток погиб и еще трое пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ситидрайва».

«Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребенка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

11 августа в Москве подростки арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга и врезались в жилой дом, сообщала прокуратура. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали. На фото с места аварии видно, что машина принадлежит сервису «Ситидрайв».

В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТП
Общество
Фото:Прокуратура города Москвы

ДТП произошло на улице Южнобутовская. Водитель автомобиля покинул место дорожной аварии, по предварительным данным, он является несовершеннолетним. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 года рождения были госпитализированы.

СК завел дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения).

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
каршеринг ДТП уголовное дело следком новости
Материалы по теме
В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТП
Общество
Похитители человека в Москве попались из-за каршеринговой машины
Общество
Как каршеринг обогнал такси по аварийности. Инфографика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионамПолитика, 13:58
Командующий бундесвера в Гамбурге оценил сроки конфликта с РоссиейПолитика, 13:55
Тренер узбекских боксеров перенес остановку сердца на ОлимпиадеСпорт, 13:36
Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и станции PatriotПолитика, 13:33
Между Белгородом и Москвой запустили дополнительные поездаОбщество, 13:26
«Ситидрайв» начал проверку после гибели подростка в ДТП в МосквеОбщество, 13:15
Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками помощи ЗападаЭкономика, 13:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп обвинил Харрис в краже его предвыборной инициативыПолитика, 13:02
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15Политика, 12:59
На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижениеСпорт, 12:57
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 12:55
Президент Ирана предложил сменить главу МинобороныПолитика, 12:41
Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионокСпорт, 12:32
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской областиПолитика, 12:25