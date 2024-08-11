«Ситидрайв» начал проверку после гибели подростка в ДТП в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы

В «Ситидрайве» проведут проверку после ДТП с их машиной, в результате которого один подросток погиб и еще трое пострадали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ситидрайва».

«Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребенка. Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем всё необходимое содействие правоохранительным органам», — говорится в сообщении.

11 августа в Москве подростки арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга и врезались в жилой дом, сообщала прокуратура. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали. На фото с места аварии видно, что машина принадлежит сервису «Ситидрайв».

ДТП произошло на улице Южнобутовская. Водитель автомобиля покинул место дорожной аварии, по предварительным данным, он является несовершеннолетним. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 года рождения были госпитализированы.

СК завел дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения).