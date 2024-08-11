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Военная операция на Украине ,  
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Михаил Мурашко (справа) в ходе рабочей поездки в Курскую область
Михаил Мурашко (справа) в ходе рабочей поездки в Курскую область (Фото: Минздрав России)

На стационарном лечении находятся 69 пострадавших из Курской области, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны.

По словам министра, 11 пациентов, в том числе четверо детей, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.

«Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов Федерального центра медицинских катастроф (ФЦМК) Минздрава России.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Накануне Мурашко провел совещание по организации медицинской помощи в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. Министр заявил о совместной работе с Федеральным медико-биологическим агентством, Роспотребнадзором и Министерством обороны.

По словам Мурашко, работу этих ведомств в условиях ЧС координирует ФЦМК.

9 августа Минздрав России сообщил, что на лечении в стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь была оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.

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Персоны
Курская область Минздрав Михаил Мурашко пострадавшие
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Михаил Мурашко

министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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