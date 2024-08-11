Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Курской области
На стационарном лечении находятся 69 пострадавших из Курской области, в том числе восемь детей. 17 пострадавших в тяжелом состоянии, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, в том числе двум детям. Восемь человек выписаны.
По словам министра, 11 пациентов, в том числе четверо детей, продолжают лечение в федеральных медицинских центрах и больницах Москвы.
«Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме», — подчеркнул Мурашко.
Он добавил, что в Курской области продолжает работу сводная бригада специалистов Федерального центра медицинских катастроф (ФЦМК) Минздрава России.
Накануне Мурашко провел совещание по организации медицинской помощи в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства. Министр заявил о совместной работе с Федеральным медико-биологическим агентством, Роспотребнадзором и Министерством обороны.
По словам Мурашко, работу этих ведомств в условиях ЧС координирует ФЦМК.
9 августа Минздрав России сообщил, что на лечении в стационарах остаются 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них восемь детей. 12 человек — в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь была оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.
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