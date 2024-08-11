 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Смирнов назвал нападение ВСУ на Курскую область «вероломной атакой»

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал это нападение «очередной вероломной атакой». По его словам, погибших нет.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — написал Смирнов.

Он добавил, что ведется совместная с силовыми структурами работа, ситуация находится на контроле. Врио губернатора также призвал жителей соблюдать команды ракетной опасности, атаки БПЛА и укрываться.

Кадры с места падения ракеты в Курске
Политика

6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ. 9 августа над областью было уничтожено 15 ракет, сообщал Смирнов.

В ночь на 11 августа одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома в Курске. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены.

В Курской области, а также Брянской и Белгородской в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Алексей Смирнов Курская область ВСУ
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Кадры с места падения ракеты в Курске
Политика
Над Курской областью силы ПВО уничтожили 14 дронов и 4 ракеты «Точка-У»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
The Times рассказала о самом рискованном решении ЗеленскогоПолитика, 10:54
Гладков сообщил о последствиях атаки дронов по Шебекинскому районуПолитика, 10:43
В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдатаПолитика, 10:24
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
Росгвардия сообщила об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской областиПолитика, 10:12
На стыке блокчейна и классических финансов: почему ЦФА ждет взрывной ростИнвестиции, 10:00
Минобороны сообщило об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской областиПолитика, 09:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Москалькова обратилась в ООН по поводу атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 09:34
Смирнов назвал нападение ВСУ на Курскую область «вероломной атакой»Политика, 09:30
Власти Беловского района заявили о «непонятных моментах» в приграничьеПолитика, 09:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 09:24
Кадры с места падения ракеты в КурскеПолитика, 09:15
Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализацииОбщество, 09:13
Дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатитИнвестиции, 09:05