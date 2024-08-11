Смирнов назвал нападение ВСУ на Курскую область «вероломной атакой»

В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в городе прозвучала серия взрывов. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал это нападение «очередной вероломной атакой». По его словам, погибших нет.

«Сегодня враг нанес очередную вероломную атаку по нашему мирному населению. Есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. К счастью, погибших нет», — написал Смирнов.

Он добавил, что ведется совместная с силовыми структурами работа, ситуация находится на контроле. Врио губернатора также призвал жителей соблюдать команды ракетной опасности, атаки БПЛА и укрываться.

6 августа в Суджанском районе ВСУ прорвали границу с Россией. С этого момента в регионе ежедневно сбивают ракеты ВСУ. 9 августа над областью было уничтожено 15 ракет, сообщал Смирнов.

В ночь на 11 августа одна из сбитых украинских ракет упала у жилого дома в Курске. На данный момент известно о 13 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 человек были спасены.

В Курской области, а также Брянской и Белгородской в ночь на 10 августа ввели режим контртеррористической операции.