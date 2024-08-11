В Китае турист погиб после поломки туристического эскалатора у водопадов
В Китае один турист погиб и еще 60 человек пострадали в результате поломки эскалатора на водопаде Дэтянь, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщила администрация парка в местной соцсети WeChat. Текст заявления приводит портал Guancha.
Аттракцион под названием «Волшебный ковер» дал сбой 10 августа. «В результате аварии погиб один турист и 60 туристов получили ранения (среди них 1 тяжело раненный и 59 с легкими травмами)», — говорится в сообщении.
Пострадавших доставили на лечение в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники местной службы по чрезвычайным ситуациям. После инцидента эскалатор прекратил работу.
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