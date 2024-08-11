 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Китае турист погиб после поломки туристического эскалатора у водопадов

В Китае один турист погиб и еще 60 человек пострадали в результате поломки эскалатора на водопаде Дэтянь, который находится в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщила администрация парка в местной соцсети WeChat. Текст заявления приводит портал Guancha.

Аттракцион под названием «Волшебный ковер» дал сбой 10 августа. «В результате аварии погиб один турист и 60 туристов получили ранения (среди них 1 тяжело раненный и 59 с легкими травмами)», — говорится в сообщении.

В Орехово-Зуево две девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона
Общество
Фото:Прокуратура Московской области

Пострадавших доставили на лечение в больницу. На место происшествия прибыли сотрудники местной службы по чрезвычайным ситуациям. После инцидента эскалатор прекратил работу.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Китай водопад погибший пострадавшие туристы эскалатор
Материалы по теме
В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр
Общество
В Нальчике с остановившегося аттракциона эвакуировали людей
Общество
Люди на 7 минут застряли на аттракционе в Сочи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Гладков сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за суткиПолитика, 07:48
В Китае турист погиб после поломки туристического эскалатора у водопадовОбщество, 07:34
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки07:25
Очевидец рассказала о первых минутах после падения ракеты возле ее домаПолитика, 06:58
В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 800 кв. мОбщество, 06:50
Момент падения ракеты у девятиэтажки в Курске и последствия ЧП. ВидеоПолитика, 06:38
В Мытищах загорелся склад на площади 1 тыс. кв. мОбщество, 06:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Митинг против добычи лития в Сербии собрал около 25 тыс. человекПолитика, 06:15
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов в ВоронежеПолитика, 06:04
ТАСС узнал о требовании арестовать офисы замглавы МЧС по КубаниОбщество, 05:51
Черный ящик разбившегося в Бразилии самолета отправили на экспертизуОбщество, 05:39
WSJ сообщила о положительном влиянии «Оземпика» на сексуальную жизньОбщество, 05:25
Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУПолитика, 05:11
Ученый рассказал о влиянии продолжающейся магнитной бури на самочувствиеОбщество, 04:53