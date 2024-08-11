В Мытищах загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
В подмосковной деревне Новосельцево загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что огонь распространился на площади одной тысячи кв. м.
Как уточняет ТАСС, деревня, где горит склад, находится в Мытищах.
Пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы 40 человек и 9 единиц техники.
В январе 2024 года пожар произошел на складе автозапчастей в Мытищах. Тогда огонь распространился на 600 кв. м.
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