В Мытищах загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

В подмосковной деревне Новосельцево загорелось складское помещение, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России тушат склад», — рассказали в ведомстве. Там уточнили, что огонь распространился на площади одной тысячи кв. м.

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Как уточняет ТАСС, деревня, где горит склад, находится в Мытищах.

Пожарные локализовали возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении задействованы 40 человек и 9 единиц техники.

В январе 2024 года пожар произошел на складе автозапчастей в Мытищах. Тогда огонь распространился на 600 кв. м.