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Черный ящик разбившегося в Бразилии самолета отправили на экспертизу

Черный ящик разбившегося в Бразилии самолета ATR-72 найден и проходит экспертизу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы бразильского центра по расследованию авиационных происшествий Марсело Морено.

«Так называемый черный ящик самолета, содержащий голосовые записи и данные о полете, проходит анализ», — говорится в материале.

Самолет упал в жилом районе, но никто из находившихся на земле не пострадал, сообщает агентство.

Один из пассажиров выжил, опоздав на разбившийся в Бразилии самолет
Общество

Самолет ATR-72 разбился 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу. Рейс следовал из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Паулу). На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, в результате авиакатастрофы никто из них не выжил. Президент Бразилии Луи Инасиу да Силва объявил трехдневный траур в память о погибших.

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Теги
Бразилия самолет авиакатастрофа черный ящик
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