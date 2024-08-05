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На Земле закончилась сильная магнитная буря

Фото: Michael Eichhammer / ТАСС
Фото: Michael Eichhammer / ТАСС

Сильная магнитная буря, накрывшая Землю в выходные, прекратилась, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В настоящее время геомагнитное поле находится в спокойном состоянии», — заверил метеоролог.

Понедельник, по его прогнозам, а также следующие несколько рабочих дней пройдут при спокойной магнитосфере Земли.

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О магнитной буре планетарного масштаба сообщала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По ее данным, уровень бури составил G2.7. «Такое событие считается пограничным между средним и сильным», — уточнили там.

Над северными областями России, в области полярного круга, формировалась зона полярных сияний.

В то же время, по данным специалистов лаборатории, на Солнце разворачивается все более мощный рост активности. «Ждем (нет) вспышек высшего уровня», — добавили там.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем и навигации, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Что касается влияния на здоровье людей, этот аспект остается неизученным, но склонным к метеозависимости людям рекомендуют полноценно отдыхать, избегать стрессов и переутомления.

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