В еще одном регионе объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Она также действует в Воронежской области (там сбили несколько беспилотников), в Липецкой объявлена воздушная опасность.

Опасность атаки БПЛА в Курской области ввели через четыре минуты после отмены ракетной опасности. Этот режим действовал с 23:39. В Курске сработала система ПВО, была отражена ракетная атака.

Одна из сбитых ракет упала у многоквартирного жилого дома. В нем были выбиты стекла, были повреждены несколько автомобилей рядом с ним. Пострадали 13 человек, двое — в тяжелом состоянии.