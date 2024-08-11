В еще одном регионе объявили опасность атаки дронов
В Курской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Она также действует в Воронежской области (там сбили несколько беспилотников), в Липецкой объявлена воздушная опасность.
Опасность атаки БПЛА в Курской области ввели через четыре минуты после отмены ракетной опасности. Этот режим действовал с 23:39. В Курске сработала система ПВО, была отражена ракетная атака.
Одна из сбитых ракет упала у многоквартирного жилого дома. В нем были выбиты стекла, были повреждены несколько автомобилей рядом с ним. Пострадали 13 человек, двое — в тяжелом состоянии.
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