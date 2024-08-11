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Военная операция на Украине ,  
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В еще одном регионе объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявили угрозу атаки дронов после отмены ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена угроза атаки дронов, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Она также действует в Воронежской области (там сбили несколько беспилотников), в Липецкой объявлена воздушная опасность.

Опасность атаки БПЛА в Курской области ввели через четыре минуты после отмены ракетной опасности. Этот режим действовал с 23:39. В Курске сработала система ПВО, была отражена ракетная атака.

«Никуда мы не побежим». Репортаж РБК из Курской области
Политика
Фото:Дмитрий Серков / РБК

Одна из сбитых ракет упала у многоквартирного жилого дома. В нем были выбиты стекла, были повреждены несколько автомобилей рядом с ним. Пострадали 13 человек, двое — в тяжелом состоянии.

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Теги
Курская область беспилотники Военная операция на Украине
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