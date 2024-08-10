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Военная операция на Украине ,  
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Смирнов сообщил об отмене платы за ЖКХ для покинувших Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Жителям Курской области, которых решили переселить в связи с боевыми действиями на территории региона, отменили плату за жилищно-коммунальные услуги, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области, по которым оперштабом было принято решение о переселении», — написал он. Жители смогут не платить за август, уточнил Смирнов.

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Фото:Дмитрий Серков / РБК

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Курскую область. 9 августа Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против украинской армии в Суджанском районе Курской области.

По последним данным, из приграничных районов региона эвакуировали более 76 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 4,4 тыс. человек. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов ЖКХ мирные жители переселение
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