Смирнов сообщил об отмене платы за ЖКХ для покинувших Курскую область
Жителям Курской области, которых решили переселить в связи с боевыми действиями на территории региона, отменили плату за жилищно-коммунальные услуги, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение отменить плату за жилищно-коммунальные услуги жителям районов Курской области, по которым оперштабом было принято решение о переселении», — написал он. Жители смогут не платить за август, уточнил Смирнов.
Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Курскую область. 9 августа Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия против украинской армии в Суджанском районе Курской области.
По последним данным, из приграничных районов региона эвакуировали более 76 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 4,4 тыс. человек. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР.
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