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Военная операция на Украине ,  
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Мурашко заявил о наличии резервов для помощи жителям Курской области

Мурашко: в Курской области достаточно медицинского персонала и лекарств
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минздрав России
Фото: Минздрав России

У Минздрава достаточно резервов для оказания помощи жителям Курской области, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства провел совещание по организации медицинской помощи во время рабочего визита в регион.

«В достаточном количестве имеются резервные коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия, достаточное количество персонала, машин скорой помощи, все обеспечено в полном объеме», — заявил Мурашко.

Работу медиков в регионе координируют Минздрав и Федеральный центр медицины катастроф. В Курскую область приехали специалисты из Московской области, также привлечены силы и средства федерального медицинского вуза, Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и Минобороны, отметил Мурашко.

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Фото:John Moore / Getty Images

6 августа в приграничных районах Курской области начались бои после атаки ВСУ на российские позиции. В области ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО.

В приграничных районах области идет эвакуация, из региона выехали более 76 тыс. человек. По предварительным данным Минздрава, при нападении на регион пострадали более 60 человек.

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов назвал целью ВСУ «захват участка территории Суджанского района». В Киеве заявили, что цель Украины — усиление позиции на переговорах. Москва сочла нападение провокацией.

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Курская область Военная операция на Украине Михаил Мурашко
Михаил Мурашко фото

Михаил Мурашко

министр здравоохранения России
9 января 1967 года
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