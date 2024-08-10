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Военная операция на Украине ,  
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Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской области

МИД Сирии счел терактом ситуацию в Курской области и выразил поддержку России
Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуированные жители приграничных районов Курской области в палаточном лагере МЧС России
Эвакуированные жители приграничных районов Курской области в палаточном лагере МЧС России (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Сирия выражает поддержку руководству, армии и народу России и считает, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не могло состояться без поддержки Запада, передает SANA со ссылкой на заявление сирийского МИДа.

«Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке, совершенной украинскими войсками в российской Курской области, направленной на гражданские объекты, что привело к гибели невинных мирных жителей, включая две бригады скорой помощи, и ранениям десятков людей, включая детей», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там также осудили «подозрительное молчание» международного сообщества относительно «вопиющего нарушения территориального суверенитета России» и связали это с «лицемерием Запада в отношении принципов и норм международного права».

МИД Сирии выразил «решительную поддержку Российской Федерации, ее руководству, армии и народу в противодействии этой агрессии, которая угрожает региональной безопасности и миру».

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам главы российского Генерального штаба Валерия Герасимова, целью украинских военнослужащих является «захват участка территории Суджанского района». В регионе объявлены режимы КТО и ЧС федерального характера.

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Теги
Россия Украина Сирия Курская область Военная операция на Украине
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