Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской области
Сирия выражает поддержку руководству, армии и народу России и считает, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не могло состояться без поддержки Запада, передает SANA со ссылкой на заявление сирийского МИДа.
«Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке, совершенной украинскими войсками в российской Курской области, направленной на гражданские объекты, что привело к гибели невинных мирных жителей, включая две бригады скорой помощи, и ранениям десятков людей, включая детей», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Там также осудили «подозрительное молчание» международного сообщества относительно «вопиющего нарушения территориального суверенитета России» и связали это с «лицемерием Запада в отношении принципов и норм международного права».
МИД Сирии выразил «решительную поддержку Российской Федерации, ее руководству, армии и народу в противодействии этой агрессии, которая угрожает региональной безопасности и миру».
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. По словам главы российского Генерального штаба Валерия Герасимова, целью украинских военнослужащих является «захват участка территории Суджанского района». В регионе объявлены режимы КТО и ЧС федерального характера.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»