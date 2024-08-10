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Война Израиля с ХАМАС ,  
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МИД заявил о глубоком потрясении от удара по школе в секторе Газа

Захарова: в Москве потрясены ударом Израиля по школе в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Hadi Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press

Москва призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Москве глубоко потрясены произошедшим [ударом израильской авиации по школе «Аль-Табиин» в Газе]. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. <...> Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Удары в секторе Газа с жертвами среди гражданского населения носят систематический характер, отметила Захарова. По мнению представителя МИДа, атака стала следствием невыполнения Израилем решений Совбеза и Генассамблеи ООН по остановке боевых действий в Газе.

Не менее 100 человек погибли из-за удара Израиля по школе в Газе
Политика

Ранее телеканал Al Jazeera и агентство Bloomberg, которое ссылалось на данные ХАМАС, сообщили, что в результате удара Израиля по школе в секторе Газа не менее 100 человек погибли и десятки были ранены. Удар нанесли по школе «Аль-Табиин» в районе Аль-Дарадж города Газа. Израильская армия сообщила, что нанесла точный удар по боевикам ХАМАС, которые находились в командно-контрольном центре, расположенном в школе «Аль-Табиин».

Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на территории центра находилось около 20 террористов. По его словам, представленное ХАМАС число погибших в результате атаки не соответствует действительности.

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Теги
Персоны
Россия сектор Газа палестино-израильский конфликт Израиль Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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