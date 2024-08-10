МИД заявил о глубоком потрясении от удара по школе в секторе Газа
Москва призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В Москве глубоко потрясены произошедшим [ударом израильской авиации по школе «Аль-Табиин» в Газе]. Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. <...> Подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.
Удары в секторе Газа с жертвами среди гражданского населения носят систематический характер, отметила Захарова. По мнению представителя МИДа, атака стала следствием невыполнения Израилем решений Совбеза и Генассамблеи ООН по остановке боевых действий в Газе.
Ранее телеканал Al Jazeera и агентство Bloomberg, которое ссылалось на данные ХАМАС, сообщили, что в результате удара Израиля по школе в секторе Газа не менее 100 человек погибли и десятки были ранены. Удар нанесли по школе «Аль-Табиин» в районе Аль-Дарадж города Газа. Израильская армия сообщила, что нанесла точный удар по боевикам ХАМАС, которые находились в командно-контрольном центре, расположенном в школе «Аль-Табиин».
Советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на территории центра находилось около 20 террористов. По его словам, представленное ХАМАС число погибших в результате атаки не соответствует действительности.
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