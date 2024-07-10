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Общество ,  
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Суд отправил в колонию женщин, пытавшихся продать младенца в Москве

Тимирязевский районный суд Москвы вынес приговор фигурантам по делу о торговле новорожденным, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд приговорил 31-летнюю Улмасхон Далимову, 47-летнюю Хуринсахон Арзиеву и 40-летнюю Кенжахон Мамадалиеву к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Они осуждены по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК (купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости).

Суд смягчил наказание для женщин и вынес приговор с применением положений ст. 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

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Фото:Никита Попов / РБК

В 2023 году Следственный комитет сообщил о трех женщинах, которые попытались продать младенца 2023 года рождения за 60 тыс. руб. в одном из торговых центров на севере Москвы.

Покупателем выступила еще одна женщина, которая работала на силовиков. После составления расписок о получении денежных средств и передачи ребенка продавцов задержала полиция.

В том же году Никулинский суд Москвы отправил участников дела о торговле младенцами — среди которых врачи, юристы и суррогатные матери — в колонию строгого режима. Подсудимые получили до 19 с половиной лет лишения свободы.

Теги
торговля людьми суд приговор
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