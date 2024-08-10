Семь человек погибли при крушении самолета в Чили

В результате крушения самолета Piper Navajo в Чили погибли семь человек, в том числе пилот, сообщает представительство президента в провинции Айсен в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, нам подтверждают, что выживших в этой авиакатастрофе нет», — приводит слова представителя президента региона Родриго Арайя Моралеса местное агентство BioBioChile.

Причину крушения он не уточнил.

По данным агентства, самолет вылетел из Койайке в Чили-Чико, он исчез с радаров из-за сложных погодных условий примерно в 10:20 по местному времени. Предположительно, Piper Navajo совершил аварийную посадку.

Компания San Rafael Air Transports, в которой работал пилот самолета, сообщила, что судно вылетело в эту пятницу, 9 августа, в 09:13 по местному времени, уточнило BioBioChile.

Накануне в Бразилии разбился самолет, в котором находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не выжил. По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов.