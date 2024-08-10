Семь человек погибли при крушении самолета в Чили
В результате крушения самолета Piper Navajo в Чили погибли семь человек, в том числе пилот, сообщает представительство президента в провинции Айсен в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
«К сожалению, нам подтверждают, что выживших в этой авиакатастрофе нет», — приводит слова представителя президента региона Родриго Арайя Моралеса местное агентство BioBioChile.
Причину крушения он не уточнил.
По данным агентства, самолет вылетел из Койайке в Чили-Чико, он исчез с радаров из-за сложных погодных условий примерно в 10:20 по местному времени. Предположительно, Piper Navajo совершил аварийную посадку.
Компания San Rafael Air Transports, в которой работал пилот самолета, сообщила, что судно вылетело в эту пятницу, 9 августа, в 09:13 по местному времени, уточнило BioBioChile.
Накануне в Бразилии разбился самолет, в котором находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не выжил. По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»