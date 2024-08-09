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Политика ,  
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В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер»

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Двое неизвестных мужчин избили пенсионера, который ехал с ними в автобусе в центре Москвы, насильно вывели его из автобуса, заломив руки, и пригласили «на Лубянку», пострадавший написал заявление на них заявление в полицию. Об этом рассказал РБК адвокат пенсионера Оскар Черджиев.

Инцидент произошел 9 августа в автобусе № 528, когда он проезжал мимо мемориала бойцам ЧВК «Вагнер» на улице Варварка, пишет телеграм-канал «Подъем». По данным канала, пассажир 1937 года рождения вслух назвал бойцов ЧВК убийцами, после чего на него набросились двое мужчин.

«Судя по видео и по тому, что рассказал мне мой подзащитный, с его стороны никаких противоправных, противозаконных действий не было. Он просто спокойно ехал в автобусе в поликлинику на Кропоткинскую. И в этот момент два гражданина, как подзащитный сказал мне, отец и сын, стали предъявлять к нему требования и говорить ему, чтобы он вместе с ними проследовал, как они сказали, на Лубянку», — рассказал Черджиев.

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Фото:MVRomanov / Telegram

По его словам, когда пенсионер отказался идти с ними, один из мужчин ударил его кулаком в грудь, затем они заломали ему руки и вытащили его из автобуса. По пути им встретился сотрудник ДПС, который отправил всех троих в отдел полиции по Басманному району Москвы.

«Мы написали по итогам заявление о том, что ему из хулиганских побуждений нанесли телесные повреждения. У него был слуховой аппарат, который куда-то исчез. Соответственно, на его пропажу тоже [заявили]», — отметил адвокат, уточнив, что в заявлении они попросили возбудить уголовное дело против нападавших. В полиции пообещали провести проверку в течение трех дней.

«Если нам откажут в возбуждении уголовного дела, то будем обжаловать отказ в прокуратуру и так далее. Завтра Дмитрий Павлович поедет снимать побои, пройдет медицинское освидетельствование», — заключил Черджиев.

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