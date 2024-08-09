В РДКБ сообщили о состоянии госпитализированных из Курской области детей
Двое детей, 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка, которые пострадали при атаках ВСУ на Курскую область, поступили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщила РБК пресс-служба РДКБ.
«У детей многооскольчатые переломы костей от минно-взрывной травмы, на настоящий момент состояние средней тяжести, стабильное. Транспортировку они перенесли хорошо», — рассказал руководитель хирургической службы больницы Антон Нарбутов.
До этого дети находились в курской областной клинической больнице, где им провели экстренное оперативное лечение и после стабилизации их состояния отправили в Москву.
Сейчас они находятся в отделении травматологии и ортопедии РДКБ. Им проведут комплексное обследование, включающее компьютерную томографию, и затем определят тактику дальнейшего лечения.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что двух пострадавших детей привезли из Курской области в Москву. По последним данным, 55 пострадавших при обстрелах в регионе остаются лечиться в стационарах, среди них восемь детей. 12 человек находятся в тяжелом состоянии 20 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.
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