В РДКБ сообщили о состоянии госпитализированных из Курской области детей

Фото: пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

Двое детей, 14-летний мальчик и восьмилетняя девочка, которые пострадали при атаках ВСУ на Курскую область, поступили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Об этом сообщила РБК пресс-служба РДКБ.

«У детей многооскольчатые переломы костей от минно-взрывной травмы, на настоящий момент состояние средней тяжести, стабильное. Транспортировку они перенесли хорошо», — рассказал руководитель хирургической службы больницы Антон Нарбутов.

До этого дети находились в курской областной клинической больнице, где им провели экстренное оперативное лечение и после стабилизации их состояния отправили в Москву.

Сейчас они находятся в отделении травматологии и ортопедии РДКБ. Им проведут комплексное обследование, включающее компьютерную томографию, и затем определят тактику дальнейшего лечения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что двух пострадавших детей привезли из Курской области в Москву. По последним данным, 55 пострадавших при обстрелах в регионе остаются лечиться в стационарах, среди них восемь детей. 12 человек находятся в тяжелом состоянии 20 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.