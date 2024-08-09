Захарова: Москва попросила помощи у Нигера после данных о захвате заложников

Москва попросила помощи у Нигера после данных о захвате заложников

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия направила властям Нигера просьбу о содействии в освобождении захваченных исламистами граждан. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями. <...> Обращение о содействии было также адресовано малийским партнерам», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 июля на юго-западе Нигера в районе поселения Мбанга в регионе Тиллабери. Террористы «Группы поддержки ислама и мусульман» (ГПИМ), аффилированной с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в России), напали на геологов, занятых разведкой полезных ископаемых, и их охрану.

«В результате четыре человека были похищены, погибли несколько нигерских военнослужащих», — отметила Захарова.

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) 2 августа опубликовала видео, в котором заявила, что захватила двух российских заложников на юго-западе Нигера.

На видео двое мужчин говорят, что их похитили в Мбанге на юго-западе страны. Один из мужчин представляется Юрием и говорит, что родился в России, а живет на Украине.

«Я работал геологом в российской компании в Мбанге, когда меня задержала GSIM», — говорит он.

Второй мужчина сказал, что его зовут Грег и что он приехал в Нигер месяц назад для работы в российской компании в Мбанге.

Захарова уточнила, что по имеющимся у МИДа данным, «О.Грет является гражданином России, а Ю.Юров имеет украинское гражданство».

«О выдвижении террористами каких-либо требований геологи не сообщили», — добавила представитель МИДа.

Район Мбанга расположен в регионе Тиллабери, где находятся несколько месторождений золота. Он расположен недалеко от границ с Буркина-Фасо и Мали и регулярно становится целью джихадистских группировок, таких как GSIM или «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), отмечает AFP.

Так, в июне 2021 года в Мбанге похитили двух граждан Китая, освободить их удалось спустя девять месяцев, отмечает агентство. В феврале 2024 года там же были освобождены трое граждан Италии, похищенных GSIM в мае 2022 года.