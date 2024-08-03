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Исламисты заявили о захвате двух «российских заложников» в Нигере

AFP: группировка GSIM заявила о захвате двух российских заложников в Нигере
Один из мужчин на видео говорит, что родился в России и работал геологом в российской компании в Мбанге. Второй утверждает, что месяц назад приехал в Нигер для работы в «российской компании»

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) опубликовала видео, в котором заявила, что захватила двух российских заложников на юго-западе Нигера, передает AFP.

На видео двое мужчин говорят, что их похитили в Мбанге на юго-западе страны. Один из мужчин представляется Юритом и говорит, что родился в России, а живет на Украине.

«Я работал геологом в российской компании в Мбанге, когда меня задержала GSIM», — говорит он.

Второй мужчина сказал, что его зовут Грег, и что он приехал в Нигер «месяц назад» для работы «в российской компании» в Мбанге. Видео не датировано, мужчины не уточнили, когда были похищены.

Группировки исламистов и экстремистов, действующие в зоне африканского Сахеля в марте 2017 года объявили о создании альянса. Объединение получило название «Группа поддержки ислама и мусульман» («Джамаат нусра аль-ислям уаль-муслимин»).

В него вошли группировка «Ансар ад-Дин», являющаяся филиалом «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба (АСИМ, запрещенная в России террористическая организация), группировка «Аль-Мурабитун», возглавляемая полевым командиром алжирского происхождения Мохтаром Бельмохтаром, и группировка «Эмират Сахара», также связанная с АСИМ и действующая на севере Мали.

Район Мбанга расположен в регионе Тиллабери, где находятся несколько месторождений золота. Он расположен недалеко от границ с Буркина-Фасо и Мали и регулярно становится целью джихадистских группировок, таких как GSIM или «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), отмечает AFP.

Так, в июне 2021 года в Мбанге похитили двух граждан Китая, освободить их удалось спустя девять месяцев, отмечает агентство. В феврале 2024 года там же были освобождены трое граждан Италии, похищенных GSIM в мае 2022 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
исламисты Нигер похищение россияне
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