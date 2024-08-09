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Технологии и медиа ,  
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Ученый назвал сроки испытания фотонного процессора в России

В России к концу года соберут экспериментальный образец фотонного процессора
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

В России соберут экспериментальный образец фотонного процессора, который сможет обрабатывать информацию в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей. Об этом сообщил «РИА Новости» участник проекта, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева и доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

«Создание экспериментального образца фотонного процессора находится сейчас в стадии корпусной сборки», — рассказал профессор. По его словам, все элементы для сборки, которая начнется в августе, уже готовы, а к концу 2024 года планируется завершить и испытания.

Образец процессора был создан специалистами Самарского университета имени Королева в рамках научной программы, поддерживаемой «Росатомом». Особенность этого процессора в том, что информация в нем передается не электронами, как обычно, а фотонами (частицами света).

Данный образец будет частью фотонной вычислительной машины класса Mega Science, которую планируют создать к 2030 году. По проекту, производительность машины будет рекордной и достигнет 10²¹ операций в секунду. Установка позволит решать прикладные задачи по обработке больших массивов данных и получать фундаментальные результаты в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Фото:Michael Bocchieri / Getty Images

Сама идея фотонного компьютера была запатентована российскими учеными в 2018 году. Еще один автор проекта, главный научный сотрудник Всероссийского НИИ экспериментальной физики Сергей Степаненко тогда рассказал о еще одной особенности такого устройства — сокращение потребления энергии в 10 тыс. раз.

«Энергия экономится благодаря тому, что вычислительные операции будут выполняться в результате взаимодействия лишь световых импульсов. В итоге предельно сокращается «общение» света с внешней средой», — объяснил ученый.

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Теги
компьютер процессоры Росатом эксперимент физика
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