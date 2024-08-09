МИД: президент Палестины Аббас приедет в Россию в ближайшее время

В МИДе заявили, что Аббас приедет в Россию «в ближайшее время»

Махмуд Аббас (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию в ближайшее время, заявил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Скоро, в ближайшее время», — сказал он.

По словам Богданова, во время визита Аббаса состоится «очень важный разговор» об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Планируется также выработать совместный подход к тому, чтобы достичь мира и безопасности в регионе «на справедливой основе в соответствии с решением международного сообщества», отметил дипломат.

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Аббас может посетить Россию 12–14 августа, на 13 августа запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В октябре 2023 года после начала боевых действий в секторе Газа палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль говорил, что визит Аббаса в Москву находится на стадии подготовки. По его словам, договоренность была достигнута, однако палестинская сторона ожидала от Кремля официального заявления о дате визита. В результате встреча не состоялась.

В последний раз президенты Палестины и России встречались лично в феврале 2018 года. Стороны тогда обсуждали формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу и роль России в нем. Аббас подчеркивал, что Палестина не будет сотрудничать по данному вопросу с США.

Летом того же года Путин пригласил Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на финал чемпионата мира по футболу в Москве, однако встреча политиков не состоялась.