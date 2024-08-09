Минобороны показало кадры ударов штурмовика Су-25 в Курской области
Российский Су-25 ударил по украинским солдатам и технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
Экипаж штурмовика бил неуправляемыми авиационными ракетами, добавили в министерстве.
«Враг потерял большое количество личного состава, несет большие потери бронетехники и автотехники», — процитировали в сообщении летчика Су-25 Дмитрия.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе Курской области, с того момента на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.
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