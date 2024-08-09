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Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки в нетрезвом состоянии

Трэвис Скотт
Трэвис Скотт (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже после драки, в результате которой пострадал охранник отеля, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел рано утром 9 августа в отеле Four Seasons Hotel George V. Заведение располагается в 8-м округе столицы Франции рядом с Елисейскими полями и Эйфелевой башней.

Музыкант находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Le Parisien. Valeurs actuelles со ссылкой на прокуратуру Парижа уточняет, что изначально драка произошла между Скоттом и его телохранителем, охранник отеля вмешался, чтобы их разлучить.

Вечером накануне, 8 августа, рэпера заметили на полуфинальном матче баскетбольного турнира Олимпийских игр, который прошел между Сербией и США.

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В июне Трэвиса Скотта задержали в городе Майами-Бич в американском штате Флорида. Рэпера поместили под стражу за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, однако позднее отпустили под залог.

На следующий день после новостей о задержании на сайте музыканта появился новый мерч: черная футболка с магшотом (так называют снимок, сделанный при аресте) с улыбающимся Скоттом и подписью It's Miami («Это Майами»).

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