Вуз в США лишил рэпера P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением

Говардский университет лишил рэпера P. Diddy (Шона Комбса) почетной степени из-за недавно опубликованного видео, на котором он избивает свою бывшую девушку певицу Кэсси Вентуру. Об этом говорится на сайте университета.

«Поведение господина на Комбса, запечатленное в недавно выпущенном видео, настолько фундаментально несовместимо с основными ценностями и убеждениями Университета Говарда, что он больше не считается достойным носить высшую награду этого учреждения», — сказано в сообщении.

Кроме того, университет вернет $1 млн, который рэпер пожертвовал в 2016 году для финансирования стипендиальной программы на его имя.

Совет попечителей единогласно проголосовал за возвращение рэперу почетной степени, присвоенной ему в 2014 году. Это лишает его всех привилегий, связанных с этой наградой. Совет распорядился удалить его имя из всех документов, в которых перечислены почетные обладатели степеней Университета Говарда.

Осенью 2023 года Кэсси Вентура подала против Комбса иск в суд, обвинив музыканта в насилии. По словам певицы, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более десяти лет. Представители P. Diddy назвали обвинения «оскорбительными и возмутительными». По их словам, в течение последних шести месяцев Комбс подвергался шантажу со стороны Вентуры. Она требовала выплатить $30 млн под угрозой написания скандальной книги об их отношениях. Рэпер отказался выполнять требование экс-подруги, после чего она решила подать против него иск в суд.

Однако всего через сутки после того, как Кэсси подала иск, пара пришла к мировому соглашению. В своем заявлении она сообщила, что согласилась на решение вопроса мирным путем. Детали этого соглашения не разглашаются.

В марте в домах P.Diddy прошли обыски по делу о секс-торговле. Следователи проверяют сообщения о том, что рэпер якобы накачивал запрещенными веществами молодых женщин, а также занимался торговлей людьми, вымогательством и распространением огнестрельного оружия.