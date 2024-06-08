 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вуз в США лишил рэпера P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением

Говардский университет лишил P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением

Говардский университет лишил рэпера P. Diddy (Шона Комбса) почетной степени из-за недавно опубликованного видео, на котором он избивает свою бывшую девушку певицу Кэсси Вентуру. Об этом говорится на сайте университета.

«Поведение господина на Комбса, запечатленное в недавно выпущенном видео, настолько фундаментально несовместимо с основными ценностями и убеждениями Университета Говарда, что он больше не считается достойным носить высшую награду этого учреждения», — сказано в сообщении.

Кроме того, университет вернет $1 млн, который рэпер пожертвовал в 2016 году для финансирования стипендиальной программы на его имя.

Совет попечителей единогласно проголосовал за возвращение рэперу почетной степени, присвоенной ему в 2014 году. Это лишает его всех привилегий, связанных с этой наградой. Совет распорядился удалить его имя из всех документов, в которых перечислены почетные обладатели степеней Университета Говарда.

Певица Кэсси Вентура обвинила P. Diddy в насилии. Он заявил о шантаже
Life
На фото: Кэсси Вентура и&nbsp;P. Diddy (Шон Комбс)

Осенью 2023 года Кэсси Вентура подала против Комбса иск в суд, обвинив музыканта в насилии. По словам певицы, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более десяти лет. Представители P. Diddy назвали обвинения «оскорбительными и возмутительными». По их словам, в течение последних шести месяцев Комбс подвергался шантажу со стороны Вентуры. Она требовала выплатить $30 млн под угрозой написания скандальной книги об их отношениях. Рэпер отказался выполнять требование экс-подруги, после чего она решила подать против него иск в суд.

Однако всего через сутки после того, как Кэсси подала иск, пара пришла к мировому соглашению. В своем заявлении она сообщила, что согласилась на решение вопроса мирным путем. Детали этого соглашения не разглашаются.

В марте в домах P.Diddy прошли обыски по делу о секс-торговле. Следователи проверяют сообщения о том, что рэпер якобы накачивал запрещенными веществами молодых женщин, а также занимался торговлей людьми, вымогательством и распространением огнестрельного оружия.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
P.Diddy рэпер Университет
Материалы по теме
P. Diddy перестал быть самым богатым рэпером в мире
Политика
Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком
Спорт
Рэпера Killer Mike задержали на церемонии вручения премии «Грэмми»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
В Брянской области уничтожили беспилотник Политика, 06:47
Вуз в США лишил рэпера P. Diddy почетной степени из-за видео с избиением Общество, 06:33
Швыдкой предложил артистам чувствовать реакцию людей при выборе нарядов Политика, 06:28
Daily Mail узнала о помощи Спилберга с речью Байдена в Нормандии Политика, 05:48
Кирби назвал участие США в конфликте на Украине катастрофой для Европы Политика, 05:47
Amazon обвинили в передаче России технологии распознавания лиц Политика, 05:44
Макрон снова пообещал приехать на Украину Политика, 04:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Макрон призвал освободить арестованного в России француза Политика, 04:46
У здания РАНХиГС на западе Москвы произошла драка Общество, 04:08
В Киеве слова Байдена о поддержке сочли «пустой риторикой» Политика, 03:43
Развожаев сообщил об уничтожении морского дрона в Севастополе Политика, 03:34
В США разбился самолет с астронавтом «Аполлона-8», облетевшим Луну Общество, 03:26
Для экс-главы «Автодора» запросили 14 лет по делу о строительстве ЦКАД Общество, 03:05
В США россиянин признал вину в экспорте боеприпасов Политика, 02:45