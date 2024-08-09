Первый замгубернатора Чукотки отправился в зону военной операции
Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев отправился добровольцем в зону военной операции на Украине, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
По словам губернатора, Исаев работал в Луганской и Донецкой народных республиках, а с 2023 года активно участвовал в помощи «нашей подшефной территории в ДНР, контролировал исполнение задач по ее восстановлению, координировал организацию поставок». Со своего поста Исаев не уходит, уточнил Кузнецов.
Рахим Исаев родился 6 февраля 1996 года в Ростовской области. С 2019 по 2022 год работал гендиректором ООО «Красносулинский мясокомбинат», затем стал официальным представителем главы Чечни Рамзана Кадырова в ДНР и ЛНР. В 2023 году его назначили советником губернатора Чукотки. Состоит в партии «Единая Россия».
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