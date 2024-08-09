Российские военные уничтожили САУ «Краб» ВСУ в Курской области
В Курской области в приграничном районе российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб». Об этом сообщило Минобороны.
Ведомство показало кадры, на которых видно, как установка и джип съезжают с асфальтовой дороги и заезжают в лесополосу. Потом по этому месту наносит удар дрон-камикадзе.
САУ смогли выявить российские военные. «В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», САУ ВСУ была поражена», — сообщили в ведомстве.
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