Российские военные уничтожили САУ «Краб» ВСУ в Курской области

В Курской области в приграничном районе российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб». Об этом сообщило Минобороны.

Ведомство показало кадры, на которых видно, как установка и джип съезжают с асфальтовой дороги и заезжают в лесополосу. Потом по этому месту наносит удар дрон-камикадзе.

САУ смогли выявить российские военные. «В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», САУ ВСУ была поражена», — сообщили в ведомстве.