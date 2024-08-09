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В АТОР предложили выход из ситуации застрявшим в Анапе туристами

АТОР: застрявшие в Анапе туристы могут улететь в Москву через Сочи
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Туристам, которые не могут купить билеты на поезд из Анапы в Москву, следует воспользоваться самолетом или автобусом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Улететь в Москву можно из Сочи, оптимальный вариант добраться туда из Анапы — трансфер на машине. По данным АТОР, дорога до аэропорта займет 7–9 часов, цена билета составит от 6 тыс. до 13 тыс. руб. в одну сторону. Билет на рейс Сочи — Москва с багажом обойдется одному человеку в 13–20 тыс. руб. в середине августа, к концу месяца цена возрастет до 25–30 тыс. руб. «Билеты есть, купить их можно свободно», — заверили в организации.

При этом в АТОР назвали такие цены для семей с детьми «заградительными» и предложили воспользоваться более дешевым вариантом — рейсовыми автобусами. На них уехать в Москву можно сразу из Анапы, стоимость билета варьируется от 4 тыс. до 8 тыс. руб., за багаж может потребоваться доплатить еще 300–500 руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне, 8 августа, российские СМИ сообщили, что туристы не могут вернуться из Анапы в Москву из-за высоких цен на билеты. На прямые поезда мест не осталось, а стоимость рейсов с пересадкой достигает 90 тыс. руб. на человека, писал портал MSK1.RU.

В АТОР отметили, что подобная ситуация с билетами на поезда до Москвы «наблюдается не первый год». Несмотря на то что билеты и свободные места в продаже есть, все они одиночные, поэтому, как считают в организации, семьям с детьми, которые являются «основной аудиторией Анапы летом», уехать из города на поезде «де-факто невозможно».

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