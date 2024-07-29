В Москве в ДТП у Нового Арбата пострадали три человека

Фото: АГН «Москва»

Три человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на Новоарбатском мосту в центре Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.

По ее данным, водитель иномарки BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сразу с двумя другими иномарками.

«Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Точную причину, почему произошла авария, предстоит установить. Также уточняется количество пострадавших, добавили в инспекции.

По информации департамента транспорта Москвы, движение на мосту в сторону области было затруднено, однако сейчас оно восстановлено.