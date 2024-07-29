В Москве в ДТП у Нового Арбата пострадали три человека
Три человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего на Новоарбатском мосту в центре Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция.
По ее данным, водитель иномарки BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся сразу с двумя другими иномарками.
«Предварительно, в результате ДТП пострадали три человека», — говорится в сообщении.
Точную причину, почему произошла авария, предстоит установить. Также уточняется количество пострадавших, добавили в инспекции.
По информации департамента транспорта Москвы, движение на мосту в сторону области было затруднено, однако сейчас оно восстановлено.
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