В Шебекино в многоквартирном доме начался пожар после атаки дронов
В белгородском городе Шебекино украинские беспилотники ударили по многоквартирному дому, там начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Дом атаковали четыре дрона. В результате возгорание произошло в нескольких квартирах, на месте работают сотрудники МЧС.
«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался», — написал губернатор.
Белгородская область подверглась атаке со стороны Украины также и ночью. По словам Гладкова, перехвачены были 29 беспилотников, в Минобороны сообщили о 26 сбитых дронах. В результате в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия, пожар был потушен.
Вечером накануне, 8 августа, в Шебекино при обстреле пострадал мужчина.
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