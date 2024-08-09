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Военная операция на Украине ,  
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В Шебекино в многоквартирном доме начался пожар после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В белгородском городе Шебекино украинские беспилотники ударили по многоквартирному дому, там начался пожар, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Дом атаковали четыре дрона. В результате возгорание произошло в нескольких квартирах, на месте работают сотрудники МЧС.

«По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался», — написал губернатор.

В Белгородской области сбили 29 дронов
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Белгородская область подверглась атаке со стороны Украины также и ночью. По словам Гладкова, перехвачены были 29 беспилотников, в Минобороны сообщили о 26 сбитых дронах. В результате в городе Новый Оскол загорелся ангар на территории промышленного предприятия, пожар был потушен.

Вечером накануне, 8 августа, в Шебекино при обстреле пострадал мужчина.

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Шебекино Белгородская область Пожар беспилотники дроны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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