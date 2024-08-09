В Брянской области сбили четыре беспилотника

Силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

В ночь с 8 на 9 августа воздушную тревогу объявили в четырех российских регионах: в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе.

По данным севастопольского губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун». Он предупредил, что угроза атаки беспилотников сохраняется.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, утром 7 августа Минобороны отчиталось о четырех беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь над Курской областью. Кроме того, три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.