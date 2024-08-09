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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

В ночь с 8 на 9 августа воздушную тревогу объявили в четырех российских регионах: в Белгородской, Воронежской (угроза атаки дронов) и Курской областях (ракетная опасность), а также в Севастополе.

По данным севастопольского губернатора Михаила Развожаева, над акваторией Черного моря была сбита противокорабельная ракета «Нептун». Он предупредил, что угроза атаки беспилотников сохраняется.

В четырех российских регионах объявили воздушную тревогу
Политика

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, утром 7 августа Минобороны отчиталось о четырех беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь над Курской областью. Кроме того, три украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Белгородской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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