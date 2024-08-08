Путин разрешил приставам применять силу и оружие
Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает судебным приставам использовать огнестрельное оружие и применять физическую силу в ряде случаев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идет о внесении изменений в закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации».
«Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», — говорится в тексте документа. Чтобы иметь право на такие действия, судебные приставы будут обязаны проходить спецподготовку и периодические проверки.
Ранее применять огнестрельное оружие в России имели право пограничные органы, вооруженные силы, полицейские и служащие органов Федеральной службы безопасности.
При этом для применения оружия и физической силы сотрудники органов принудительного исполнения должны выполнить ряд условий, в частности обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения.
Кроме того, обо всех действиях, связанных с применением силы и спецсредств, приставы должны сразу сообщить своим непосредственным руководителям и представить рапорт в течение 24 часов.
Применение приставом силы и оружия не должно угрожать жизни и здоровью окружающих. Сотрудникам запрещено превышать свои полномочия, за это предусмотрена ответственность, следует из документа. Если в результате действий пристава гражданин умер или получил ранения, сотрудник должен уведомить об этом прокурора в течение суток.
Соответствующий законопроект Минюста в апреле 2024 года одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. «Предлагаемые изменения не приведут к нарушениям прав и законных интересов человека и гражданина, так как возможность применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго регламентирована», — говорится в тексте пояснительной записки.
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