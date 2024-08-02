Совфед одобрил применение судебными приставами физической силы и оружия

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Совет Федерации одобрил закон о наделении правом применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие всех сотрудников органов принудительного исполнения. Трансляцию пленарного заседания пресс-служба Совфеда вела в RuTube. Теперь по процедуре документ направят на подпись президенту России Владимиру Путину.

На данный момент правом применять физическую силу и оружие обладают только судебные приставы, занимающиеся обеспечением установленного порядка деятельности судов, после прохождения спецподготовки, военно-врачебной экспертизы и периодических проверок.

Новый законопроект внесли на рассмотрение в Совфед в конце июля после одобрения Госдумой. Документ предполагает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения России». Директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) наделят дополнительными полномочиями, в том числе по определению численности судебных приставов, указано в документе.

Законопроект предлагает разрешить приставам использовать резиновые палки, наручники, аэрозольные и электрошоковые устройства, а также огнестрельное оружие в ряде случаев:

пресечения преступлений и административных нарушений;

при задержании;

нападения на участников судебного процесса, самого пристава или здание органов принудительного исполнения;

оказания сопротивления;

принудительного доставления в суд или полицию;

сопровождения подлежащих выдворению иностранцев или лиц без гражданства в спецучреждения;

пресечения побега из-под стражи.

Приставы должны будут предупреждать граждан о намерении применить силу, оружие и спецсредства и предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований.

О ситуации, при которой сотрудник ФССП намерен применить силу, необходимо уведомить старшего пристава. В случае ранения или смерти гражданина в результате действий пристава служба должна уведомить прокурора в течение 24 часов. Если оружие и физическая сила применялись на законных основаниях, приставы не будут нести ответственность за причиненный гражданам вред.

Приставы не смогут применять спецсредства и оружие в отношении совершивших преступления ненасильственного характера, беременных, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних. Резиновые палки будут запрещены для ударов по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область сердца.