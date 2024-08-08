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Военная операция на Украине ,  
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Заложившую бомбу в почтовый ящик женщину приговорили к 12 годам колонии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ростовской области к 12 годам заключения осудили гражданку Украину по обвинению в подготовке теракта, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры региона. Она заложила взрывчатку в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре Запорожской области.

Приговор вынес Южный окружной военный суд, который признал Татьяну Ключко виновной по ч. 2 ст. 205.4 Уголовного кодекса — участие в террористическом сообществе, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 — покушение на совершение террористического акта и ч. 4 ст. 222.1 — незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой.

В ходе судебных слушаний было доказано, что женщина вступила в террористическое сообщество и участвовала в подготовке теракта в Запорожской области.

«По указанию сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Ключко получила от другого участника террористического сообщества, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, самодельное взрывное устройство, которое хранила по месту своего проживания», — говорится в сообщении.

ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области
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В апреле 2023 года она положила взрывное устройство в почтовый ящик одной из квартир в Энергодаре. Последствий удалось избежать, потому что соседи обнаружили взрывное устройство.

Уголовное дело суд рассмотрел в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Силовики регулярно сообщают о задержании граждан России и Украины на новых территориях по обвинению в подготовке терактов. ФСБ 5 августа сообщила, что задержала в Запорожской области местного жителя, который планировал теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона.

Житель региона собирал информацию о местных властях и передавал ее через мессенджеры Telegram и Threema украинской стороне. Затем мужчина по заданию от Главного управления разведки Минобороны Украины попытался совершить теракт, заложив самодельную взрывчатку.

При обыске по месту жительства фигуранта сотрудники спецслужбы обнаружили у него самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Заложившую бомбу в почтовый ящик женщину приговорили к 12 годам колонии
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Теги
организатор теракта Ростовская область приговор суд
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