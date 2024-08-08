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Военная операция на Украине ,  
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Собянин назвал число доставленных в Москву из Курской области раненых

Собянин: в три московские клиники доставили пятерых раненых из Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В четверг, 8 августа, в московские клиники доставили пятерых раненых при обстрелах в Курской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что двое детей были эвакуированы вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, еще двое пострадавших — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Одного пострадавшего положили в больницу им. Ф.И. Иноземцева.

По словам Собянина, все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, их будут лечить с применением «лучших технологий».

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«В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы», — заключил мэр столицы.

В Курской области с утра 6 августа идут бои с подразделениями вооруженных сил Украины.

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Фото:John Moore / Getty Images

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова ранее сообщила, что число пострадавших детей увеличилось до девяти.

Она рассказала, что на протяжении суток посещает пункты временного размещения с пострадавшими семьями из пограничного с Украиной Суджанского района. Из девяти пострадавших два ребенка направлены в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Институт им. В. М. Рошаля, остальные дети проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске.

Глава Генштаба Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено.

Собянин назвал число доставленных в Москву из Курской области раненых
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