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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУ
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Российские военнослужащие уничтожили в Курской области замаскированный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен», — рассказали в ведомстве.

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Там уточнили, что склад обнаружили разведчики.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников «Баба-яга» в приграничном районе Курской области с помощью FPV-дронов.

ВСУ начали массированно атаковать Курскую область утром 6 августа. В нападении участвовали украинские диверсанты. Кроме того, были задействованы военная техника, ракеты и беспилотники. 7 августа СК возбудил из-за атаки ВСУ уголовное дело.

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Курская область ВСУ гаубица склад боеприпасов
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