В Курской области российская гаубица уничтожила склад боеприпасов ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили в Курской области замаскированный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
«В результате точного удара, нанесенного расчетом гаубицы Д-30, боекомплект полностью уничтожен», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что склад обнаружили разведчики.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских беспилотников «Баба-яга» в приграничном районе Курской области с помощью FPV-дронов.
ВСУ начали массированно атаковать Курскую область утром 6 августа. В нападении участвовали украинские диверсанты. Кроме того, были задействованы военная техника, ракеты и беспилотники. 7 августа СК возбудил из-за атаки ВСУ уголовное дело.
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