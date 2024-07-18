Минобороны: военные России ударили по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29

Российские военные ударили по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки сбили украинский самолет МиГ-29 и 74 беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: <...> три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов и одно хранилище технического имущества вооруженных сил Украины (ВСУ). С помощью авиации и дронов поражена инфраструктура военного аэродрома, а также бойцы ВСУ и техника украинской армии в 127 районах, добавили в ведомстве.

После начала военной операции российская армия уничтожила 629 самолетов, 277 вертолетов и более 27,7 тыс. беспилотников.

Ранее оборонное ведомство отчиталось об улучшении позиций группировками «Запад», «Юг» и «Центр» на трех направлениях в ДНР.

15 июля в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ. Кроме того, силами ПВО были уничтожены 36 беспилотных летательных аппаратов, а также пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.