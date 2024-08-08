«Уральские авиалинии» возглавил сын прежнего гендиректора

Сергей Скуратов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Совет директоров ОАО АК «Уральские авиалинии» утвердил решение об отставке Сергея Скуратова с поста гендиректора авиакомпании в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили РБК в авиакомпании.

Он сам написал заявление о выходе из состава совета директоров и правления компании. В четверг, 8 августа, прошло внеочередное собрание совета.

Одновременно его члены согласовали кандидатуру нового генерального директора — им стал сын Сергея Скуратова Кирилл, который ранее занимал должность первого заместителя генерального директора — коммерческого директора авиакомпании.

Сергей Скуратов возглавлял компанию «Уральские авиалинии» с 1993 года. Кирилл Скуратов окончил Уральский государственный экономический университет и Московский государственный университет управления. В компании работает с 1996 года.

Официальное назначение Кирилла Скуратова на новую должность состоится 15 сентября.