«Уральские авиалинии» возглавил сын прежнего гендиректора
Совет директоров ОАО АК «Уральские авиалинии» утвердил решение об отставке Сергея Скуратова с поста гендиректора авиакомпании в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили РБК в авиакомпании.
Он сам написал заявление о выходе из состава совета директоров и правления компании. В четверг, 8 августа, прошло внеочередное собрание совета.
Одновременно его члены согласовали кандидатуру нового генерального директора — им стал сын Сергея Скуратова Кирилл, который ранее занимал должность первого заместителя генерального директора — коммерческого директора авиакомпании.
Сергей Скуратов возглавлял компанию «Уральские авиалинии» с 1993 года. Кирилл Скуратов окончил Уральский государственный экономический университет и Московский государственный университет управления. В компании работает с 1996 года.
Официальное назначение Кирилла Скуратова на новую должность состоится 15 сентября.
Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.9
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрд
Евгения Поддубного доставили в Москву для лечения
Автомобили в России подорожают вдвое
Зеленоград стал первым в Старой Москве по темпам роста цен на новостройки
ЦБ предложил закрыть «неквалам» доступ к любым иностранным бумагам, кроме ЕАЭС
Подборка каналов РБК в Telegram